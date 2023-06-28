وفاة حاجة من الشرقية أثناء رمى الجمرات ودفنها بالبقيع

الشرقية - إيمان مهنى

حالة من الحزن سيطرت على العاملين بمديرية الصحة بالشرقية، لوفاة سيدة تدعى آمال إسماعيل من إدارة التمريض بديوان المديرية، أثناء رمي الجمرات ضمن مناسك الحج.

ونعت الدكتورة سماح محمود، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة ونقيب الشرقية، وفاة آمال إسماعيل، وصفتها بأنها كانت مثالا يحتذي به في الالتزام بالعمل والتفانى، وحسن الخلق وأن الله أحسن لها خاتمتها.

وأوضحت لـ "اليوم السابع"، أن الفقيدة حسب ما ورد من معلومات، تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء قيامها برمي الجمرات، صباح اليوم، متابعة أن الفقيدة كانت تشعر بالسعادة لتحقيق أمنيتها بتأدية فريضة الحج، حيث سافرت مع مجموعة من أهالي قريتها، حرصت علي توديع كل زميلاتها قبل سفرها.

وأشارت إلى أن الحجاج الذين كانوا برفقتها أكدوا لأبنائها، أنها طوال أداء مناسك الحج، كانت بحالة جيدة وعلي وجهها النور، لافتا إلى أنه تم دفنها عصر اليوم في البقيع.