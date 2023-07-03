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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 460 عبوة سجائر إلكترونية

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:46 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب 460 عبوة سجائر إلكترونية رجال الجمارك و المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من عبوات الشيش الإلكترونية.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.
 
قام مصطفي الجندي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمود عبد المطلب ومحمد جمال فرج وأحمد محمد فتحي تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركةـ وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 460 عبوة.
 
امر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
 
المضبوطات
المضبوطات

رجال الجمارك (1)
رجال الجمارك (1)

 


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