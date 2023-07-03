اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جدل فى إسبانيا بعد إغلاق أكثر من نصف مليون حمام سباحة بسبب إجراءات مكافحة الجفاف

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:10 م
جدل فى إسبانيا بعد إغلاق أكثر من نصف مليون حمام سباحة بسبب إجراءات مكافحة الجفاف الجفاف - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت إسبانيا أكثر من نصف مليون حمام سباحة فى البلاد بسبب إجراءات الطوارئ التى تم اتخاذها لمكافحة الجفاف ومنع اهدار المياه، وهو ما أدى إلى اثارة للجدل لدى السكان الراغبين فى النزول فى حمامات السباحة التى كانت قريبة من منازلهم ، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
 
ويوجد فى إسبانيا 1.3 مليون حمام سباحة ، وهو ما يعادل منطقة استحمام اصطناعية واحدة لكل 36 ساكنًا ، وفقًا لأحدث البيانات من السجل العقاري الإسبانى، ويتركزون بشكل خاص في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة والساحل وجزر البليار وحول المدن الكبرى.
 
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من مدريد ، تعد السيزار دى اسكالونيا  El Casar de Escalona ، في توليدو، واحدة من البلديات في إسبانيا التي تضم أكثر حمامات السباحة، حيث يوجد 74 لكل 100 نسمة، ويبلغ عدد سكانها أقل من 2000 شخص، أكثر البلديات التى تأثرت باغلاق حمامات السباحة .
 
وأوضحت الصحيفة أنه يحدث شيء مشابه في العديد من البلديات السياحية في كابو دي سان أنطونيو، في مقاطعة أليكانتي، تضم المدن الواقعة في كوستا بلانكا مثل تيولادا أو بينيسا أو جافيا أكثر من 30 حمام سباحة لكل 100 شخص مسجل.
 
في صيف يُتوقع أن يكون حارًا بشكل خاص والذي ، على الرغم من عواصف الأسابيع الأخيرة، وصلت إسبانيا مع مرور عدة أشهر من الجفاف ، فإن نقل عدد حمامات السباحة إلى وحدات الندرة الإقليمية يعطي معنى جديدًا للأشخاص الذين يرغبون فى نزول حمامات السباحة فى الصيف.
 
من الشمال الشرقي لجزر البليار إلى ترسيم الحدود مثل نهر البرشي، في حوض تاجوس، مع تسعة حمامات سباحة لكل 100 نسمة، أو تلك الموجودة في مارينا ألتا، في حوض جوكار، مع 17، تجذب الانتباه.
 

اسبانيا

الجفاف

المياه

ندرة المياه

اوروبا

الصيف

حمامات السباحة

توفير المياه



الموضوعات المتعلقة

الجفاف "يحرق" المكسيك ومياه الشرب تقترب من النفاد

الأحد، 02 يوليو 2023 04:25 م

معركة على مياه الألب فى أوروبا.. أزمة تغير المناخ تفجر مشكلة بين الدول الأوروبية.. سويسرا تحتاج المياه لإنتاج الكهرباء.. فرنسا وإيطاليا ترغب بها لرى المحاصيل.. وخبراء يشددون على تحسين إدارة المياه بسبب الجفاف

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 ص

اختفاء طائر الفلامنجو فى إسبانيا بسبب الجفاف.. فيديو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:11 ص

81 مليون يورو مساعدة من الاتحاد الأوروبى لإسبانيا للتعامل مع آثار الجفاف

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة