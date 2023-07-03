جدل فى إسبانيا بعد إغلاق أكثر من نصف مليون حمام سباحة بسبب إجراءات مكافحة الجفاف

فاطمة شوقى

أغلقت إسبانيا أكثر من نصف مليون حمام سباحة فى البلاد بسبب إجراءات الطوارئ التى تم اتخاذها لمكافحة الجفاف ومنع اهدار المياه، وهو ما أدى إلى اثارة للجدل لدى السكان الراغبين فى النزول فى حمامات السباحة التى كانت قريبة من منازلهم ، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويوجد فى إسبانيا 1.3 مليون حمام سباحة ، وهو ما يعادل منطقة استحمام اصطناعية واحدة لكل 36 ساكنًا ، وفقًا لأحدث البيانات من السجل العقاري الإسبانى، ويتركزون بشكل خاص في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة والساحل وجزر البليار وحول المدن الكبرى.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من مدريد ، تعد السيزار دى اسكالونيا El Casar de Escalona ، في توليدو، واحدة من البلديات في إسبانيا التي تضم أكثر حمامات السباحة، حيث يوجد 74 لكل 100 نسمة، ويبلغ عدد سكانها أقل من 2000 شخص، أكثر البلديات التى تأثرت باغلاق حمامات السباحة .

وأوضحت الصحيفة أنه يحدث شيء مشابه في العديد من البلديات السياحية في كابو دي سان أنطونيو، في مقاطعة أليكانتي، تضم المدن الواقعة في كوستا بلانكا مثل تيولادا أو بينيسا أو جافيا أكثر من 30 حمام سباحة لكل 100 شخص مسجل.

في صيف يُتوقع أن يكون حارًا بشكل خاص والذي ، على الرغم من عواصف الأسابيع الأخيرة، وصلت إسبانيا مع مرور عدة أشهر من الجفاف ، فإن نقل عدد حمامات السباحة إلى وحدات الندرة الإقليمية يعطي معنى جديدًا للأشخاص الذين يرغبون فى نزول حمامات السباحة فى الصيف.

من الشمال الشرقي لجزر البليار إلى ترسيم الحدود مثل نهر البرشي، في حوض تاجوس، مع تسعة حمامات سباحة لكل 100 نسمة، أو تلك الموجودة في مارينا ألتا، في حوض جوكار، مع 17، تجذب الانتباه.