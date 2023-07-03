ثقافة الأقصر يقدم محاضرات حول ذكرى 30 يونيو.. ثورة شعب وقيمة الوقت والحداثة في الشعر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو "تحدث العادلي حسان مسئول القصر عن ثورة 30 يونيو تصحيح المسار، ثورة 30 يونيو ووقوف الجيش والشرطة مع الشعب، 30 يونيو ضد الاستبداد.

وفى سياق متصل عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو ثورة شعب" أوضح محمد حنفي مفهوم وفلسفة الثورات ودور المؤسسات العسكرية في حماية ثورة 30 يونيو، والنتائج المترتبة عليها، وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الحداثة في الشعر" تحدث أحمد العراقي عن تطور نص الشعر، تغير الشكل والمضمون في النص الحداثي والحداثة وتأثيرها على النص الشعري، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "مذنب خطاء وانت الغفور"، وأعدت أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "الشوارع"، ونفذت ورشة فنية بعنوان "دنيا الألوان" نفذتها شيماء مرجان، ونفذ قصر ثقافة الطفل مجلة حائط بمناسبة عيد الأضحى المبارك نفذها سهري سباق وأميرة حمودة.

ونظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "قيمة الوقت" أوضح محمد الصادق أهمية الوقت وكيفية الإستفادة من الوقت، وقيمة الوقت، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد علي سيد "مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم"، بجانب ذلك نفذ القصر معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم، وكذلك نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، كما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو" نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.