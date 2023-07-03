تنفيذ 10 حالات إزالة تعديات فى المهد على أملاك الدولة وأراضي زراعية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 4 حالات إزالة فى المهد، وذلك على مساحة 800 متر، حيث كانت الحالة الأولى بقرية الرياينة عبارة عن إزالة قواعد خرسانية وأعمدة على مساحة 200م، والحالة الثانية بقرية الرياينة وكانت ردم أساسات وتشوين مواد بناء على أرض زراعية تمهيدا للبناء عليها على مساحة 200 متر.

أما الحالة الثالثة بقرية الرزيقات بحرى بحوض الـ19 إصلاح زراعي وكانت إزالة بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 250 متر، وتمت الإزالة بالعمال لعدم إمكانية دخول المعدات للموقع ،والحالة الرابعة بقرية الرزيقات قبلى حوض العقبية وكانت حفر قواعد خرسانية على مساحة 150 متر، حيث تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة ورئيس قرية الرياينة وقرية الرزيقات ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

كما أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت عن تنفيذ 6 حالات إزالة فى المهد ، على مساحة 1275 متر، حيث أن الحالة الأولى بقرية الرياينة ساحل البحر، وتم إزالة قواعد خرسانية مسلحة على مساحة 400م ،والحالة الثانية بقرية الرزيقات بحرى حوض داير الناحية إصلاح زراعي وكانت بناء من الطوب اللبن على أرض زراعية على مساحة 175م، والحالة الثالثة بقرية السلام جسر الحجر وتم ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة 175م ، والحالة الرابعة بأرمنت الوابورات وتم إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 175م ، والحالة الحالة الخامسة بأرمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة عن ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة 175م، والحالة السادسة بارمنت الحيط وتم إزالة أعمدة خرسانية مسلحة داخل الحيز العمراني بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 175م.