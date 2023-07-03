إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة.
مشددة على الإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.
ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشارت إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 370 مترا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرةالإثنين، 03 يوليو 2023 03:51 م
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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة.
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