تمت تجربة المحطات.. تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى

كتب سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل أعمال تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى، ومن المقرر تشغيل " BRT" خلال العام الجارى، على الدائرى ليكون بديلا للميكروباص.. وفى النقاط التالية نوضح أهم التفاصيل عن المشروع.

سيمر الأتوبيس بوسط الطريق الدائرى.

تم تخصيص حارة مرورية له بكل اتجاه سيتم فصلها عن حركة مرور السيارات.

الأتوبيس سيتم تشغيله على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومترات.

الأتوبيس يتم تصنيعه محليا ضمن خطط الدولة لتوطين الصناعة ويعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة.

يتم تشغيل الأتوبيس بعد توسعة وتطوير الطريق الدائرى ليصبح 7 حارات فى الاتجاه .

الحارة المرورية المخصصة للأتوبيس ستكون بوسط الطريق ومنعزلة عن مسار السيارات الأخرى.

يتميز المشروع بتحديد وقت الوصول للمحطات المنتشرة على الطريق الدائرى .

تشغيل الاتوبيس سيمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى ومنع تحميله من الطريق.

يتم إنشاء طريق للخدمة على جانبى الطريق الدائرى بعرض 10 أمتار فى الاتجاه الواحد.

يتم إنشاء ساحات انتظار للسيارات الملاكى أسفل كل محطة للأتوبيس الترددى

الأتوبيس يعمل بالكهرباء.