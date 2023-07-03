بدر عبد العاطى يبحث مع مسؤولة أوروبية تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورج، حيث تم تناول أوجه التعاون القائم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والمشروعات التي يقوم بتنفيذها في مصر والتي تعد اكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الاوروبي باجمالي استثمارات سنوية تبلغ حوالي مليار يورو.

استعرض عبد العاطي خلال اللقاء المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر والبنية التحتية، مبرزاً الإنجازات التي حققتها مصر في التحول إلى مركز لتداول ونقل للطاقة في المنطقة بكافة مصادرها التقليدية وغير التقليدية، مُسلطًا الضوء على ملف الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتصديرها إلى أوروبا، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة من الرياح؛ إلى جانب الطاقة الشمسية؛ فضلا عن فرص التعاون في منطقة قناة السويس.

من جانبها، أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولة المصرية بالبنك، واستعرضت المشروعات التي ينفذها البنك في مصر اتساقاً مع الاولويات المصرية؛ وعلى رأسها مجالات التنمية المستدامة، ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والنقل والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الدعم للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وأكدت حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.

شدد الدكتور عبد العاطي على الأهمية التي توليها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مستعرضًا القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك تنفيذا لما تم تناوله في إطار انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، منوهًا بأهمية دعم بنك الاستثمار الأوروبي لذلك المسعى، وحث الشركات الأوروبية على تعزيز عملها وتواجدها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الحالية المتاحة في عدد من القطاعات وعلي رأسها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية.