وثمَّن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي - في كلمة بهذه المناسبة في روما - إنجازات منظمة "الفاو" تحت قيادة شو دونيو، الذي التزم بخدمة المحتاجين في أسوأ المواقف التي مرت بها الإنسانية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمنظمة من أجل تعاون مثمر.



وقال محمد صديقي - الذي شارك في الانتخابات - إنه "منذ بداية ولايته في عام 2019، أجرى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تغييرات هيكلية سمحت للمنظمة بأن تصبح أكثر تطورا وشفافية وشمولية في ظل رؤية استراتيجية جديدة"، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تقوم على محاور كبرى، هي: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.



وأوضح الوزير المغربي أن استراتيجيات "الفاو" الجديدة بشأن تغير المناخ والعلم والابتكار جزء من سلسلة من المبادرات الرائدة التي ساعدت الأعضاء بفعالية على رفع التحديات طويلة الأمد، معربا عن أمله لجميع أعضاء المنظمة الأممية بمستقبل زاهر.



شارك في الاقتراع الدول الأعضاء في منظمة "الفاو"، وحصل دونيو على 168 صوتا من أصل 182 صوتا، وكان دونيو - الذي عينته الصين - المرشح الوحيد، وتستمر ولايته الجديدة من أول أغسطس المقبل حتى 31 يوليو 2027.