ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية قوله إن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة فى أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التى تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.