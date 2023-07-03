اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية: استقبال أكثر من 22 ألف مكالمة استفتاء في حج عام 1444هـ

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:17 م
السعودية: استقبال أكثر من 22 ألف مكالمة استفتاء في حج عام 1444هـ الحج
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استقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، أكثر من 22 ألف مكالمة استفتاء في حج عام 1444هـ، وأكثر من 56 ألف رسالة عبر برنامج الواتساب وأكثر من 6 آلاف مستفتٍ ومستفتية زارو مقر الرئاسة.


وأكد مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد بن محمد السعدون حرص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على استقبال الفتوى من المستفتين، موضحا أن الرئاسة استقبلت الفتوى المباشرة في مقرها بمكة المكرمة وفي مقرها بمنى ومن خلال الاتصالات الهاتفية والواتساب، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم.


وفي السياق، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسابقة "روحٌ من الحرم" بهدف إثراء الجانب المعرفي لحجاج بيت الله الحرام بطرق تحفيزيه مبتكرة من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطرق تفاعلية.


وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن المسابقة تهدف لإثراء الفكر والمعرفة لضيوف الرحمن من خلال طرح الأسئلة الفكرية المتنوعة في شتى المجالات المعرفية المختلفة كالعلوم الشرعية والتاريخ والحضارة الإسلامية وجوانب الوسطية والاعتدال، وكذلك تعزيز قيم الإنسانية التي عايشها حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج.


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