اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 05:14 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائري يبحث مع الحكومة تطوير الأنشطة الرياضية وتحضيرات أولمبياد 2024

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 ص
الرئيس الجزائري يبحث مع الحكومة تطوير الأنشطة الرياضية وتحضيرات أولمبياد 2024 عبد المجيد تبون
ا ش ا

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بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع رئيس وأعضاء الحكومة سبل تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، وكذلك التحضيرات الخاصة بالمنتخبات الجزائرية المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون، الأحد، مع مجلس الوزراء برئاسة أيمن عبد الرحمن؛ والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل التي تخص قطاع الشباب والرياضة، فضلا عن عدد من الملفات الاقتصادية والمالية.
 
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، تناول الاجتماع مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وسبل تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني.

الجزائر

تبون

اولمبياد 2024

اخبار الجزائر



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