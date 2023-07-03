الدول العربية استوردت منتجات زراعية مصرية بقيمة 938 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات حكومية أن الدول العربية تصدرت التكتلات الجغرافية التى تستورد سلع زراعية ومنتجات زراعية من مصر خلال الموسم التصديرى المنتهى فى ابريل 2023 والذى بدا فى سبتمبر 2022.

كشفت البيانات أن الدول العربية استوردت 1.730 مليون طن بقيمة 938 مليون دولار تمثل 41% فى الكمية و38% فى القيمة.

أضافت البيانات أن دول الاتحاد الأوروبى تحتل المرتبة الثانية بكمية تبلغ 951 الف طن بقيمة 579 مليون دولار بنسبة استيراد تبلغ 23% للكمية و23% فى القيمة.

فيما تحتل دول خارج الاتحاد الأوروبى، بما فيها المملكة المتحدة المرتبة الثالثة حيث استوردت 849 ألف طن بقيمة 589 مليون دولار.

أما دول اسيا تحتل المرتبة الرابعة بكمية 508 الف طن بقيمة 274 مليون دولار.

وتأتى دول الأمريكيتين وأستراليا فى المرتبة الخامسة بكمية تبلغ 76 الف طن بقيمة 67 مليون دولار وأخيرا دول أفريقيا بكمية 59 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار.