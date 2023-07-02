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البيئة: زيادة إيرادات المحميات الطبيعية لأكثر من 222 مليون جنيه

الأحد، 02 يوليو 2023 11:27 ص
البيئة: زيادة إيرادات المحميات الطبيعية لأكثر من 222 مليون جنيه وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت ــ منال العيسوى

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أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن هناك زيادة في إيرادات المحميات الطبيعية لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017/2018.
 
وأشار تقرير جهود وزارة البيئة فى الشأن البيئى على مدار التسع أعوام الماضية والذى أصدرته الوزارة مؤخرا، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات والحملات البيئية منها: 
 
1- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وإطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.
 
2-إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني "E-Tadwer" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
 
3-إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.
 
4-إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر.
 
5-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.
 
6-إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
 
7-إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

البيئة

تغير المناخ

المحميات

الحوار الوطنى

شرم الشيخ



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