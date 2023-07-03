وقال شويجو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، إن "الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات".

وأوضح أن "عدد دبابات (ليوبارد) التي تم تدميرها يتوافق مع عدد الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة في جميع محاور القتال".

من جانبه، أسقطت القوات الأوكرانية 13 طائرة مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم /الإثنين/.

وذكر سلاح الجو الأوكراني - في بيان له نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه "لم تقع أي إصابات"، مضيفا أن "الطائرات المسيرة المتبقية لم تصل إلى أهدافها".

في سياق مختلف، أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيوقعون إعلانا مشتركا ووثائق أخرى عقب قمتهم التي ستعقد عبر الإنترنت غدا /الثلاثاء/.

وذكر الكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "من المقرر توقيع إعلان نيودلهي وعدد من الوثائق الأخرى عقب [القمة]".

يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في 15 يونيو 2001، وتضم الآن ثمانية أعضاء: روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان، التي انضمت في عام 2017.

في سياق آخر، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الإخبارية اليوم /الاثنين/ - إن الخطوة تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط، مضيفا أنه "في إطار الجهود المبذولة لضمان توازن السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس 2023 وذلك بواسطة خفض الصادرات بالكمية المحددة".

وقبل ذلك، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الوزارة ستمدِّد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

وعقب الإعلان عن القرارين صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% في الأسواق، لكن البيانات السلبية من الصين حدت من الارتفاع، وأظهرت نتائج مسح اليوم تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين خلال يونيو 2023.