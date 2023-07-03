الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع بجنين عن كثب ونطالب بمنع استهداف المدنيين

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن واشنطن تراقب الوضع في جنين بالضفة الغربية عن كثب، معتبراً أن أحداث الضفة الغربية تسلط الضوء على ضرورة عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معاً.



وشدد المتحدث على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين.



كان الجيش الإسرائيلي بدأ، مساء الأحد، شن عملية عسكرية في جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، تستهدف "بنى تحتية تابعة لفصائل فلسطينية في جنين"، وعناصر "كتيبة جنين"، ما أودى بحياة 9 أشخاص.