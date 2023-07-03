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التعليم: إعلان تنسيق القبول بمدارس اللغات بالمديريات والأولوية للأكبر سنا

الإثنين، 03 يوليو 2023 07:00 ص
التعليم: إعلان تنسيق القبول بمدارس اللغات بالمديريات والأولوية للأكبر سنا رياض الأطفال - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، إعلان نتائج تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات بعد انتهاء مرحلة التقديم وفرز الطلبات، موضحة أنه سيتم غلق باب التقديم بنهاية يونيو الحالى وستعلن النتائج وفق أكثر من تنسيق يتم اختيار وتسكين الأطفال المتقدمين على المدارس وفق الأكبر سنا.
 
وأوضحت، أن تنسيق القبول بالمدارس الرسمية للغات يتم بشكل شفاف ودون محسوبية أو واسطة، والتسكين يتم وفق الأماكن المتاحة فى المدارس التجريبية الموجودة فى المربع السكنى المتقدم عليه الطفل وفق الثابت فى بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
 
وحدد المديريات شروط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل.
 
ـ سن التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى  5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.
ـ عند القبول برياض الأطفال  يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.
ـ يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.
ـ يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجارى.
ـ لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
ـ تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.
ـ إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.
 
 

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