اليوم السابع
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الأوقاف تواصل فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

الأحد، 02 يوليو 2023 03:12 م
الأوقاف تواصل فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتب لؤى على

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تواصل وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.
- أن يكون متقنًا للغة العربية.
- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.
- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.
والإعلان مفتوح لكل المؤهلات التالية:
1- خريجو جامعة الأزهر الشريف من الكليات التالية: "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام."
2- الحاصلون على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي.
3- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.
علمًا بأن التقديم للإعلان على مرحلتين انتهت الاولى منها ويتبقى الثانية:وهى مفتوحة لنهاية شهر أغسطس 2023م لخريجي دور مايو 2023م، وذلك على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAVnD7UJDR6MAoCRfmTG-WaejiXE-bsE5ucO_eOYG2uZcsQw/viewform?usp=sf_link
 
 
 
 
 

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