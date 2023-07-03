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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:58 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة مداخلة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية
بسمة محمد

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الإثنين سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عن الأمس من درجة إلى 2 درجة.
 
وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 35 درجة مئوية، وهناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة". 
 
وتابعت، أن نسب الرطوبة تختلف من محافظة لأخرى، ففي المناطق الساحلية تكون الرطوبة أعلى، وكلما تقجمنا إلى المناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل مع امتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معظم الكتل الهوائية معه قادمة من البحر المتوسط فتكون محملة بكميات بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. 
 
وأوضحت: "في فترة النهار سنشعر بالطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء نهارا، وستشهد فترة النهار زيادة في سطوع أشعة الشمس بشكل كبير".

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