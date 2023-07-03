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الأرصاد: أجواء الطقس مستقرة فى أغلب المحافظات غدا

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:55 م
الأرصاد: أجواء الطقس مستقرة فى أغلب المحافظات غدا جانب من المداخلة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية، درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتراوحت ما بين 33 و34 درجة مئوية عظمى في القاهرة الكبرى، وارتفاع في نسبة الرطوبة تزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بيقيم تتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات.
 
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة الكبرى العظمى 35 إلى 36 درجة مئوية فترة النهار وارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة في المناطق الساحلية 28 إلى 29 درجة حرارة فترة النهار في الظل. 
 
وذكرت أن الطقس غدا يشهد أجواء شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في فترات النهار، موضحة أن الأجواء مستقرة بصفة عامة في أغلب المحافظات مع يوم الأربعاء والخميس تعود درجات الحرارة 34، ونحذر من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.
 

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