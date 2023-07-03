احذرى ..النساء أكثر عرضة لالتهاب المفاصل من الرجال و8 نصائح لتقليل المخاطر

غالبًا ما يُنظر إلى انتشار التهاب المفاصل على أنه أعلى لدى النساء منه عند الرجال، بناءً على العديد من الدراسات التي أجريت على مر السنين، قد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو الاختلافات الهرمونية بين الرجال والنساء، يُعتقد أن هرموني الإستروجين والبروجسترون يلعبان دورًا في ظهور أنواع مختلفة من التهاب المفاصل وشدتها، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساهم عوامل نمط الحياة الأخرى في زيادة انتشار التهاب المفاصل فالنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام (OA) بسبب المخاطر الخاصة بنوع الجنس مثل الأحذية ذات الكعب العالي ، والتي يمكن أن تسهم في تلف الركبة وآلام المفاصل، وإليك بعض نصائح لمساعدة النساء على تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
احذرى ..النساء أكثر عرضة لالتهاب المفاصل من الرجال و8 نصائح لتقليل المخاطرالإثنين، 03 يوليو 2023 06:00 م
التهاب المفاصل للنساء
كتبت ميرفت رشاد
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