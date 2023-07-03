اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:22 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين  سيارة ميكروباص مع أخرى نقل  بطريق الزوامل - العبور، في دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

 

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص  مع أخرى نقل بطريق الزوامل – العبور، بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 


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