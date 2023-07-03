إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق كوم أشقاو طما دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ربع نقل، ودراجة نارية عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية كوم أشقاو دائرة مركز طما بين سيارة نقل ودراجة نارية ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وبين دراجة نارية بناحية قرية كوم أشقاو نتج عن المصادمة إصابة م . إ .ع 22 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمني وجرح رضي بفروه الرأس، وإصابة م . ع . ع 22 سنة بإشتباه كسر بالذراعين والساقين وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة م . م . ح 43 سنة بجرح بالأنف وإشتباه ما بعد اللإرتجاج، وإصابة أ . ع . ع 38 سنة بجرح رضى باليد الليسرى وإشتباه ما بعد الإرتجاج.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى طما المركزى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.