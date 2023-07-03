اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:16 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى التجمع حادث- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى التجمع، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى التجمع مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

امن القاهرة

حادث مرورى

التجمع

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة