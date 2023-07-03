إصابة شخص إثر حريق اندلع فى شقة سكنية بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الطابق الثاني بأحد العقارات في شارع البشري وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة شخص باختناق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات الكائنة بشارع البشري بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وإخماد النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية والاطفاء على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها، وجاري حصر الخسائر وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف حسين ج س 43 عامًا مصاب باختناق إلى مستشفى بنى سويف لتلقى العلاج اللازم.