اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:25 م
السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بقرية أبو كساة بمركز أبشواي، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية أبوكساة بمركز أبشواي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين ان الحريق شب بالطابق الثالث بمنزل مكون من 4 طوابق، بسبب ماس كهربائي من غسالة كهربائية، وأن إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


الحماية المدنية بالفيوم

حرائق الصيف

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة