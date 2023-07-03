السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بقرية أبو كساة بمركز أبشواي، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية أبوكساة بمركز أبشواي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين ان الحريق شب بالطابق الثالث بمنزل مكون من 4 طوابق، بسبب ماس كهربائي من غسالة كهربائية، وأن إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











