إدارة العلاج الحر بالمنوفية تتفقد 6 مستشفيات للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

المنوفية - محمود شاكر

اجرت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولات تفقدية بالمرور علي 6 مستشفيات خاصة بالمحافظة بشبين الكوم، أم خنان قويسنا، كمشيش تلا، الباجور .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءاً علي توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية .

حيث قام فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بالتأكد من توفير الأطقم الطبية المناسبة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالطواريء، ومدي جاهزية تلك المستشفيات نحو تقديم خدمة طبية ذات جودة ملائمة لسلامة وأمن المرضى.

وخلال المرور تم فحص غرف العمليات والعناية المركزة والتعقيم وتوافر الكواشف اللازمة للتأكد من صحة عملية التعقيم بتلك المستشفيات بناءا علي التعليمات الواردة بدليل مكافحة العدوي، وتم التأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلى إنذار المخالفين بسرعة الإنتهاء من السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور والتأكيد على تدريب العاملين على سياسات الجودة ومكافحة العدوى بتلك المستشفيات حفاظاً علي حياة المرضي والحد من حدوث أي عدوى.

وقد قام بالمرور والمتابعة لتلك المستشفيات الدكتور أحمد الشايب، والدكتور محمد موسي، والدكتورة روان عمران، والدكتور إسلام وهب، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتورة دينا هاشم، والدكتوره مرام سراج .