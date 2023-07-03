أعمال الشغب والاحتجاجات فى فرنسا تمتد إلى بلجيكا وسويسرا واعتقال 40 شخصا

كتبت ـ فاطمة شوقى

امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب التى تشهدها فرنسا إلى بلجيكا وسويسرا، وتم اعتقال 40 شخصا، ولكنها أقل حدة من التى تشهدها فرنسا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إلقاء القبض على 35 شخصًا في بروكسل و7 آخرين في لوزان في مسيرات احتجاجًا على مقتل شاب في نانتير الفرنسية على يد الشرطة الثلاثاء الماضي.

وقامت شرطة بروكسل-إكسيليس باعتقال 35 إداريًا، بعد نشر دعوات لمظاهرات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الشرطة في بيان، إن أكثر من 100 شخص تجمعوا في وسط لوزان ، غرب سويسرا الناطق بالفرنسية، وبحسب قوله، فإنهم كانوا يستجيبون لدعوات مختلفة على الشبكات الاجتماعية تتعلق بعدة ليال من العنف التي هزت فرنسا.

وقالت الشرطة، إن العديد من نوافذ المتاجر وباب متجر تحطمت عندما قام الضباط بتفريق الشبان الذين ألقوا عليهم حجارة مرصوفة وزجاجة مولوتوف. اعتقلوا 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا ، من البرتغال والصومال وسويسرا وجورجيا وصربيا وسويسرا ، لم يصب أي من ضباط الشرطة.

لم تصل الاحتجاجات إلى حدتها المسجلة في فرنسا، حيث اندلعت في الليلة الخامسة أعمال شغب احتجاجًا على مقتل نائل ، شاب يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل عربي ، والذي قُتل برصاص شرطي في 27 يونيو.

أثارت الصور التي قُتل فيها الشاب برصاص الشرطة، والتي سجلها شهود عيان، استياء شديدًا في فرنسا ، تحول إلى أعمال شغب ، خاصة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وفى العاصمة باريس.