أسامة ربيع: عبور أحدث سفينة حاويات في أولى رحلاتها بقناة السويس يثبت قدراتها

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور أحدث سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية، قناة السويس، تثبت قدرات الهيئة على أنها تتعامل مع هذه السفن العملاقة، وتمر في وقتها، وتعد ثقة للقناة، وتجعل العملاء ينظرون لقناة السويس أنها تستطيع التعامل مع هذه السفن.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن الطرق البرية والسكة الحديد وغيرها ليست منافسة لقناة السويس، مهمة وقد تأخذ جزء بسيط ولكنها ليست منافسة، لافتا إلى أن تكلفتها عالية وبها عقبات كبيرة، ولكن قناة السويس أقصر وأمن قناة وتؤدي الغرض لكل التوكيلات والخطوط الملاحية.

يذكر أن قناة السويس شهدت أمس الأحد عبور أحدث سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب محملة بكمية كبيرة من الحاويات متجهة إلى ميناء روتردام فى هولندا.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة قناة السويس فإن سفينة الحاويات "ONE INNOVATION" عبرت اليوم الأحد محملة بـ 236 ألف طن، بقدرة استيعابية تصل على متنها حتى 24136 حاوية.

وتعتبر سفينة الحاويات من أضخم سفن الحاويات التى تم بناؤها حديثاً فى اليابان وترفع علم ليبريا، إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.4 متر، وغاطسها 16.4 مترًا؛ وتعتبر السفينة هى الأولى من ضمن 6 سفن تم طلب بنائها مؤخرا ضمن السفن التى تقلل من الانبعاثات الكربونية ضمن الاتجاه العالمى للحفاظ على البيئة.