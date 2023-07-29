اليوم السابع
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82‎% نسبة الحضور فى آخر أيام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

السبت، 29 يوليو 2023 11:52 ص
82‎% نسبة الحضور فى آخر أيام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بشمال سيناء امتحانات الإعدادية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه في اليوم الأخير لامتحانات الشهاده الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي  2023/2022، ادى 693 طالب وطالبة الامتحان في مادة العلوم.
 
وبلغ زمن الإجابه ساعتان وعدد الطلاب، ونسبه الحضور 82%، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وسارت الامتحانات سيراً طبيعياً.
 
وإجمالي عدد الطلاب في جميع المواد1629 طالب وطالبة أدوا امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى " الشهادة الاعدادية" للدور الثاني، واللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 ، بعدد 4 لجان، بإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، و بإدارة رفح التعليمية60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية 33، بلجنة واحدة، وبإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة.
 
كما تجرى امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام.
 
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تواصل فرصة  التقدم للدراسة بمدارس التكنولوجيا 2023 /2024 وقبول دفعة جديدة من خريج الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023  حتى 31 يوليو 2023 .
 
 

شمال سيناء

امتحانات الدور الثانى

الشهادة الاعدادية

سيناء

التربية والتعليم



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