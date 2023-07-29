82‎% نسبة الحضور فى آخر أيام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه في اليوم الأخير لامتحانات الشهاده الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022، ادى 693 طالب وطالبة الامتحان في مادة العلوم.

وبلغ زمن الإجابه ساعتان وعدد الطلاب، ونسبه الحضور 82%، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وسارت الامتحانات سيراً طبيعياً.

وإجمالي عدد الطلاب في جميع المواد1629 طالب وطالبة أدوا امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى " الشهادة الاعدادية" للدور الثاني، واللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 ، بعدد 4 لجان، بإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، و بإدارة رفح التعليمية60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية 33، بلجنة واحدة، وبإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة.

كما تجرى امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تواصل فرصة التقدم للدراسة بمدارس التكنولوجيا 2023 /2024 وقبول دفعة جديدة من خريج الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023 حتى 31 يوليو 2023 .