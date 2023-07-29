800 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية الشبراوين في مركز ههيا بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية الشبراوين مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف على 800 حالة من أهالى القرية في 14 تخصصا طبيا، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي 800 حالة في 14 تخصصا طبيا هى:( الباطنة، المتوطنة، المسالك، الأطفال ، طب الأسرة ، المخ والأعصاب، الجلدية، الأنف والأذن ، العظام ، الروماتيزم، الجراحة ، القلب والصدر، الرمد)، كما تم تحويل 20 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال الفحص والتحاليل اللازمة لهم .

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن التثقيف الصحى لمرضى السكر و الضغط ، وقامت الوحدة الصحية بالكشف على سيدات القرية وصرف العلاج ووسائل تنظيم الأسرة مجانا ، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط و توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتزرة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وقاموا بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لهم ، كما قامت كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة زراعية عن الصناعات الغذائية، من خلال تقديم طريقة عمل المربى بالمنزل، وخاصة صناعتها لمرضى السكر ، تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية ، ، والدكتورة جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى عقد مديرية الأوقاف ندوة عن الرعاية الصحية فى الإسلام ، من خلال حوار ونقاش مفتوح حول موضوع الندوة والرد على كافة استفسارات الحضور .

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن تصنيع الصابون السائل والعطور و معطرات المنازل ، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور أيمن أبو الفتوح وكيل الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل حول إعادة تدوير الملابس القديمة وطرق الإستفادة منها ، وذلك تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية ، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.