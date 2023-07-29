5 طرق فعالة للتخلص من تقلصات العضلات بعد التمرين

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون تقلصات العضلات أمرًا شائعًا وغير مريح بعد التمرين القاسي، ويمكن لهذه الانقباضات اللا إرادية أن تعطل تعافيك بعد التمرين وتعيق تقدم لياقتك، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق فعالة لتخفيف تقلصات العضلات والعودة إلى المسار الصحيح. في هذه المقالة ، سوف نستكشف خمس طرق لمساعدتك في العثور على الراحة ومنع التقلصات من عرقلة رحلة لياقتك.

لحسن الحظ، هناك عدة طرق فعالة لتخفيف تقلصات العضلات والعودة إلى المسار الصحيح، وفيما يلى حسب موقع "thehealthsite"، سوف نستكشف خمس طرق لمساعدتك في العثور على الراحة ومنع التقلصات من عرقلة رحلة لياقتك.

طرق التخلص من تقلصات العضلات بعد التمرين

1. ابق رطبًا

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لتقلصات العضلات. أثناء ممارسة النشاط البدني المكثف ، يفقد جسمك سوائل قيمة من خلال العرق، ما يؤدي إلى اختلالات في الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، يعد تجديد هذه المعادن الأساسية أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاطر تقلصات العضلات. للبقاء رطباً، اشرب الكثير من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده، ضع في اعتبارك دمج المشروبات الغنية بالكهرباء أو المشروبات الرياضية لاستعادة العناصر الغذائية الضرورية المفقودة أثناء التمرين.

2. تمدد وتدليك

يمكن أن يوفر تمدد وتدليك العضلات المصابة راحة فورية من التشنجات. قم بأداء تمارين الإطالة اللطيفة ، مع التركيز على مجموعة العضلات المتشنجة. اثبت على كل إطالة لمدة 30 ثانية وكررها حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام الأسطوانة الرغوية أو الحصول على تدليك متخصص يمكن أن يساعد في التخلص من توتر العضلات وتحسين تدفق الدم ، وتعزيز التعافي بشكل أسرع وتقليل احتمالية حدوث التشنجات.

3. ضع الحرارة أو البرودة

يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة أو البرودة على المنطقة المصابة إلى تهدئة تقلصات العضلات. يمكن أن يساعد الضغط الدافئ أو وسادة التدفئة على استرخاء العضلات المتوترة عن طريق زيادة الدورة الدموية. من ناحية أخرى ، يمكن أن تقلل الكمادات الباردة من الالتهاب وتخدر المنطقة ، مما يوفر الراحة من الألم. جرب كلًا من العلاجات بالحرارة والبرودة لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

4. زيادة تناول المغنيسيوم

يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في وظيفة العضلات ، وقد يؤدي نقصه إلى زيادة احتمالية حدوث تقلصات. أدخل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي ، مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. إذا لزم الأمر ، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول مكملات المغنيسيوم لتلبية متطلباتك اليومية.

5. تبريد تدريجي

بعد تمرين مكثف ، تجنب التوقف المفاجئ الذي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات العضلات. بدلاً من ذلك ، قم بإجراء تهدئة تدريجية من خلال الانخراط في تمارين منخفضة الشدة وتمارين الإطالة. تسمح هذه العملية لمعدل ضربات القلب بالعودة إلى طبيعته تدريجيًا وتمنع التراكم السريع لحمض اللاكتيك ، والذي يمكن أن يساهم في تقلصات العضلات.

يمكن أن تكون تشنجات العضلات تجربة غير مرغوب فيها بعد التمرين ، ولكن باستخدام هذه الاستراتيجيات الفعالة ، يمكنك تخفيف الانزعاج وتحسين عملية التعافي. تذكر أن تحافظ على رطوبتك وتمدد وتدليك العضلات المصابة ، وفكر في استخدام العلاجات بالحرارة أو البرودة. إن ضمان تناول كمية كافية من المغنيسيوم وتنفيذ تهدئة تدريجية سيساهم في تقليل تواتر وشدة تقلصات العضلات. من خلال دمج هذه الممارسات في روتين لياقتك ، ستكون في طريقك إلى تجربة تمرين أكثر راحة ومجزية.