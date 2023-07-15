مستشفى بئر العبد التخصصى يستقبل 22 طبيبا من 4 جامعات لتقديم الخدمات بالمجان

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء، اليوم السبت، 22 طبيبًا من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى الذين يترددون على المستشفى من جميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المستشفى في بيان أن الأطباء القادمين وفقًا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، وهي الأزهر - القاهرة - المنصورة - الزقازيق، سيقدمون خدماتهم خلال الفترة من 15 يوليو و 2023 حتى 20 يوليو 2023. وتضم قائمة الأطباء تخصصات : أنف وأذن، جهاز هضمي، مسالك بولية، تخدير، أشعة، تجميل، عظام، جراحة عامة، أمراض باطنة، عيون، جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، نساء وتوليد، جراحة أطفال، جراحة أوعية.

وسبق وأعلنت مستشفى بئر العبد التخصصى، انه نجح فريق طبي بالمستشفى فى إجراء جراحة لمريض يعاني من كسر بالفقرة القطنية الأولى بعد حادث سيارة.

وتم تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير جراحية ورفع الضغط عن النخاع الشوكي والمريض بعد الجراحة بحالة جيدة وبكامل القوى الحركية للطرفين السفليين وتحسنت الحالة الصحية للمريض .

وإجراء جراحة لمريضة تعاني من انزلاق غضروفي قطني مؤثر علي جذور الأعصاب مسببا آلام أسفل الظهر وآلام شديدة فى الطرفين السفليين .

وتم استئصال الغضروف المنزلق وتثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير جراحية، وتحسنت الحالة الصحية للمريضة، وإجراء جراحة دقيقة وصعبة لمريض يعاني من خلخلة و التهاب صديدى بفصل الحوض الصناعي حيث تم إجراء ثلاث جراحات غير ناجحة سابقة للمفصل أصبح بعدها المريض ملازم للفراش و حضر المريض لعيادة بئر العبد التخصصية و تم تقييم حالته وعمل الفحوصات اللازمة حيث تبين منها وجود التهابات حول المفصل و خلخلة وعدم استقرار بالمفصل فقدان عظمى كبير نتيجة الجراحات العديدة السابقة و تم تجهيز المريض لجراحة لرفع المفصل القديم و عمل مباعد اسمنتى بالمضاد الحيوى و حبيبات عظم صناعي بالمضاد الحيوى( stimulan) و أخذ مزرعة من الجرح و خرج المرض من المستشفى لاستكمال العلاج بالمضاد الحيوى حسب المزرعة و عاد المريض للمستشفى بعد ثلاث أشهر بعد تحسن التحاليل و دلالات الالتهابات وذلك لإجراء جراحة إعادة تغيير مفصل الحوض و تم تركيب مفصل حوض كامل غير اسمنتى ذو موصفات خاصة بحالات المراجعة و تمكن المريض من المشى ثانى يوم بعد العملية مع تغير كامل فى حياة المريض.