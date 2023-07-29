مياه الغربية: تجديد اعتماد شهادة الأيزو 17.25 للمعمل المركزى للمياه

الغربية عادل ضرة

أعلن المهندس حمدى محمد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب الغربية والعضو المنتدب، أنه تم تجديد اعتماد شهادة الأيزو 17.25 للمعمل المركزى للمياه بالشركة من المجلس الوطنى للاعتماد، بالإضافة إلى زيادة مجال الاعتماد إلى ( 109 ) عناصر، وذلك بإضافة اعتماد معمل البكتريولوجى وبعض العناصر بمعمل الكيمياء غير العضوية وإدارة جمع العينات.

وتعد شهادة الاعتماد " Iso 17.25 " من أعلى شهادات الجودة فى مجال المعامل وكفاءة الاختبارات، حيث أشاد فريق التقنية خلال زيارته يومى 26 _27 من الشهر الجارى بأداء المعمل المركزى للمياه وبمستوى كفاءة العاملين بقطاع المعامل والجودة.

وقام رئيس الشركة بتقديم التهنئة لجميع العاملين بالإدارة العامة للمعمل المركزى للمياه وإدارة الجودة وقطاع المعامل والجودة على تحقيق هذا النجاح وتجديد اعتماد شهادة الأيزو " Iso 17.25".