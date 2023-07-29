وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة دمياط فى آخر جلساته بـ"الأعلى للجامعات"

دمياط معتز الشربيني

شهدت الجلسة رقم 741 للمجلس الأعلى للجامعات والمنعقدة اليوم، السبت، فى جامعة مطروح تكريما من المجلس الأعلى للجامعات لستة رؤساء جامعات لبلوغهم السن القانونية، وكان من بينهم تكريم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، حيث قام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسليم سيادته درع المجلس الأعلى للجامعات تقديرا لما قدمه طوال فترة عمله رئيسا لجامعة دمياط لمدة ست سنوات ولإسهامات فى أعمال المجلس الأعلى للجامعات طوال تلك الفترة، وثمن المجلس التطوير الذي حققه السادة رؤساء الجامعات - المُنتهية ولايتهم - في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي لجامعاتهم.

جدير بالذكر أن الدكتور السيد محمد دعدور كان عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات منذ أغسطس 2017 حيث حضر 72 جلسة، كلف فيها بمهام متعددة و منها رئاسة عدة لجان وعضوية عدد آخر من اللجان لدراسة بعض الموضوعات الهامة أو عرض توصيات أو مقترحات لحل بعض المشكلات الحيوية، كما كان لمدة حوالى ثلاث سنوات عضوا بهيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات.