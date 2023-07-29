وزير الصناعة: فرص متميزة أمام شركات السيارات العالمية فى مصر

إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصرى وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصرى لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار سمير إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لإنتاج الشاحنات الكهربائية فى مصر لا سيما فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرى.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز إيجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التى تغطي عدد كبير من الأسواق العالمية.

ومن جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجبيت أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى حرص الشركة على الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة فى السوق المصرى لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد وفد الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نقله حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة هامة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.



