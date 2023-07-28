محافظ القليوبية يشهد فعاليات القافلة الدعوية والمقرأة النموذجية للأئمة

وحضر فاعليات القافلة الدعوية كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز والتي كانت بعنوان القرآن الكريم كتاب الرحمة، مؤكداً خلال الخطبة أن القرآن الكريم كتاب أرسله الله رحمة للعالمين ليبين لهم الطريق المستقيم، وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تحث عن خلق الرحمة، حيث ورد لفظ الرحمة في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة ومن بين تلك الآيات قول المولى عز وجل في كتابه العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة حين قال الراحمون يرحمهم الرحمن.

وحضر المحافظ بعض من فعاليات القافلة الدعوية ومن بينها المقرأة النموذجية للأئمة ومقرأة الجمهور، بالإضافة إلى النشاط التثقيفى للطفل وتكريم بعض المتميزين من المشتركين في النشاط الصيفي للطفل، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظين والواعظات والخطباء ومحفّظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، أشاد الهجان بجهود وزارة الأوقاف المتميزة، مشيرًا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المحافظة عمليات تطوير مستمرة، بالإضافة إلى عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة، كما قدم الهجان الشكر لوزارة الأوقاف على مجهودها الدعوي في قطاع الاهتمام بالنشئ الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.