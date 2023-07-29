هل يمكن أن تؤثر القناة الهضمية على بشرتك؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

كتبت نهير عبد النبى

فهم الارتباط بين الجلد والأمعاء يشير محور الأمعاء والجلد إلى الاتصال ثنائي الاتجاه بين القناة الهضمية والجلد، وهي مدفوعة بشبكة معقدة من الأعصاب والهرمونات وعوامل المناعة التي تربط هذين النظامين، يكمن جوهر هذه العلاقة في ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع متنوع من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي. تأثير ميكروبيوم الأمعاء على صحة الجلد يعد وجود ميكروبيوم الأمعاء المتوازن والمتنوع ضروريًا للصحة العامة ، وله تأثير مباشر على صحة الجلد أيضًا. يساعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، مما يضمن حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم وظائف الجلد.

بشرتنا هي أكبر عضو في الجسم وتعمل كحاجز وقائي ضد العالم الخارجي، ومع ذلك، فإن صحتها ومظهرها لا يتأثران فقط بالعوامل الخارجية ولكن أيضًا بما يحدث داخل أجسامنا، ألقت الأبحاث الحديثة الضوء على العلاقة العميقة بين صحة الأمعاء وحالة الجلد، وكشفت أن حالة الجهاز الهضمي لدينا تلعب دورًا مهمًا في تحديد صحة بشرتنا ومظهرها.يشير محور الأمعاء والجلد إلى الاتصال ثنائي الاتجاه بين القناة الهضمية والجلد، وهي مدفوعة بشبكة معقدة من الأعصاب والهرمونات وعوامل المناعة التي تربط هذين النظامين، يكمن جوهر هذه العلاقة في ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع متنوع من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي.يعد وجود ميكروبيوم الأمعاء المتوازن والمتنوع ضروريًا للصحة العامة ، وله تأثير مباشر على صحة الجلد أيضًا. يساعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، مما يضمن حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم وظائف الجلد.

علاوة على ذلك، وفقا لموقع "healthline"، يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا مهمًا في تعديل جهاز المناعة. يمكن أن تؤدي بطانة الأمعاء الضعيفة إلى ظاهرة تسمى "الأمعاء المتسربة" ، حيث تتسرب المواد الضارة والسموم إلى مجرى الدم، يؤدي هذا إلى استجابة التهابية ، والتي قد تظهر على شكل أمراض جلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما أو الصدفية.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يقلل ميكروبيوم الأمعاء المتوازن الالتهاب ويعزز الاستجابة المناعية الصحية. قد يساعد هذا التوازن في التخفيف من بعض مشاكل البشرة أو منعها ويساهم في الحصول على بشرة أكثر وضوحًا وإشراقًا. تأثير النظام الغذائي على صحة الأمعاء والبشرة تؤثر الأطعمة التي نأكلها بشكل مباشر على تكوين وتنوع ميكروبيوم الأمعاء، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب وقد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجلد.



على العكس من ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف والفواكه والخضروات والأطعمة المخمرة يمكن أن يغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة ويساهم في صحة الجلد.

تعزيز صحة الأمعاء والبشرة لتعزيز محور الأمعاء والجلد الصحي وتحسين صحة الجلد ، ضع في اعتبارك ممارسات نمط الحياة التالية: 1. اتباع نظام غذائي متوازن ركز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة التي تدعم صحة الأمعاء ، مثل الخضروات الورقية والزبادي الغني بالبروبيوتيك والكفير والخضروات المخمرة. 2. ابق رطبًا شرب كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويدعم وظائف الجهاز الهضمي. 3. إدارة التوتر يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء ويؤدي إلى مشاكل جلدية، مارس تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة. 4. الحد من مسببات الالتهابات حدد وتجنب الأطعمة التي قد تسبب الالتهاب وتزيد من سوء حالة الجلد ، مثل منتجات الألبان والغلوتين والسكر الزائد.

تتجاوز العناية ببشرتك العلاجات الموضعية وإجراءات العناية بالبشرة، يمكن أن يؤثر تبني أسلوب حياة صديق للأمعاء بشكل كبير على صحة بشرتك ومظهرها، من خلال تغذية أمعائك بنظام غذائي صحي وعادات إيجابية ، يمكنك تمهيد الطريق لبشرة مشرقة وحيوية تعكس رفاهيتك الداخلية، تذكر ، الأمعاء الصحية تعزز صحة الجلد.