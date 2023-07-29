نقيب البيطريين: المجلس الصحى المصرى يبدأ الإعداد لاختبار مزاولة المهنة

كتبت آية دعبس

شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، باجتماع المجلس الصحي المصرى، وذلك للإعداد لامتحانات مزاولة المهن لخريجي القطاع الصحى، وذلك تنفيذا لنص القانون رقم 12 لسنة 2022.

وأوضح سليم، إلى أن النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، سيصبح شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بأنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن القانون تسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى: الطب البيطرى، الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.