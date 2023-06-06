نقابة الأطباء البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ونبيلة البطراوى أمينا عاما

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين ، اليوم، جلسة إجرائية لإعادة تشكيل هيئة المكتب لمجلس النقابة العامة.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الجلسة الإجرائية أسفرت عن اختيار الدكتور أحمد حسين وكيلاً للنقابة العامة للأطباء البيطريين والدكتورة نبيلة البطراوى أميناً عاماً والدكتور عمرو الجمهورى أميناً للصندوق والدكتور أحمد عنتر أميناً عاماً مساعدا والدكتور هيثم جنيدى أمين صندوق مساعد.

وهنأ الدكتور خالد سليم أعضاء هيئة المكتب الجدد متمنياً لهم التوفيق فى المهام التى آلت إليهم، مشيرا إلى أن مناصب هيئة المكتب تكليفا وليست تشريفا لخدمة الاطباء أعضاء النقابة.