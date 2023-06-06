اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ونبيلة البطراوى أمينا عاما

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:46 م
نقابة الأطباء البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ونبيلة البطراوى أمينا عاما د.خالد سليم نقيب البيطرين
كتبت آية دعبس

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عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، جلسة إجرائية  لإعادة تشكيل هيئة المكتب لمجلس النقابة العامة.
 
 
قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الجلسة الإجرائية أسفرت عن اختيار الدكتور أحمد حسين وكيلاً للنقابة العامة للأطباء البيطريين والدكتورة نبيلة البطراوى أميناً عاماً والدكتور عمرو الجمهورى أميناً للصندوق والدكتور أحمد عنتر أميناً عاماً مساعدا والدكتور هيثم جنيدى أمين صندوق مساعد.
 
وهنأ الدكتور خالد سليم أعضاء هيئة المكتب الجدد متمنياً لهم التوفيق فى المهام التى آلت إليهم، مشيرا إلى أن مناصب هيئة المكتب تكليفا وليست تشريفا لخدمة الاطباء أعضاء النقابة.

نقابة البيطريين

تشكيل هيئة مكتب نقابة الاطباء البيطريين

نقيب البيطريين



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