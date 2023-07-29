منصة أيادى مصر بالأقصر تشارك بمعرض الدراسات الحرة لكلية الفنون الجميلة

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت منصة أيادي مصر التابعة لديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى علي، في تنظيم معرض الدراسات الحرة لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محى حمزة عميد الكلية، والدكتور وليد محمد عبد الله مدير الدراسات الحرة ووكيل الكلية، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الجامعة وعدد من الهيئات الحكومية، والإعلاميين، ورواد العمل الأهلي.

وبدأت الاحتفالية بآيات القرآن الكريم ثم كلمة من الدكتور أحمد محى عميد الكلية رحب فيها بالحضور، مقدماً بشكره وتقديره إلى كل الحضور، ثم كلمة الدكتور وليد عبد الله رئيس قسم الدراسات الحرة ووكيل الكلية، وكلمة الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة، كما تضمن الحفل أيضا افتتاح معرض الدراسات الحرة والذى ينظم لأول مرة فى داخل أروقة الكلية والذى اشتمل على التصميمات الفنية للملابس والعمارة وفن النحت والرسومات واستخدام الألوان ومن خلاله تم استعراض عدد من عروض الأزياء من الملابس والتصميمات التى صممتها الطالبات وقمن بعرضها أمام الجمهور.

ثم أعقب ذلك فقرة التكريم التي تضمنت تكريم الطالبات المشاركات وكذلك الجهات المشاركة فى هذا الحدث، وجدير بالذكر أن منصة أيادي مصر هي منصة هدفها دعم وتدريب المرأة المصرية والأسرة المصرية بشكل عام وتقوية أياديهم التي باتت تعمل لتخلق أعمال فنية ذات طابع مصري مميز، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة نجوى على النوبى رئيس منصة أيادي مصر بالديوان العام لمحافظة الأقصر.