لجنة من "الأعلى للجامعات" تتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات والتي بدأت في 15 يوليو وتستمر حتى 3 أغسطس، داخل كلية الفنون الجميلة.
وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم، وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.
وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة زار أعضاء اللجنة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.
ومن جانبه قال الدكتور حمدي محمد حسين، لأعضاء اللجنة، إن الجامعة عملت على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وذلك وسط إجراءات إحترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للإختبارات.
فيما أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إنه حرصاً على مصالح الطلاب، وتعويضاً عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، عن مد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، وفي إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث.
وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي وعلى رأسها كلية الفنون الجميلة مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، حيث تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لأداء إختبارت القدرات.
وفى سياق آخر، عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم (23)، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبى، مدير المركز، وعمداء الكليات، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، حيث شهدت الجلسة عرض حسابات المركز الختامية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 – 2023م، وعرض الكتيب المصور عن إنجازات المركز وإمكاناته، واعتماد اللائحة الجديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كما وافق أعضاء مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، على عقد دورة TOT مكثفة بتكلفة مخفضة، وجرى عرض الجدول الزمني التنظيمي لأعمال المركز واعتماد الخطة التدريبية عن الدورات التي تم تنفيذها في شهور (مايو ويونيو ويوليه)، واعتماد خطة التدريب والجدول الزمني التنظيمي المقترح لشهور (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من العام الجاري 2023م.
وكانت قد نظمت جامعة الأقصر فعاليات الحفل الختامي للعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار "حرية الإبداع"، وذلك برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وإشراف الدكتور وليد عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الدراسات الحرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر، والدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقًا، وعضو مجلس جامعة الأقصر، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.
وتضمن الحفل: افتتاح المعرض الفنى لطلاب الدراسات الحرة، والذي شهد عرض أعمال إبداعية متنوعة لخريجي المركز بأقسام الديكور والتصوير والجرافيك، أعقبه فقرة ديفيليه للأزياء، عُرض خلاله الجديد في الموضة وعروض الأزياء، بالإضافة إلى فقرات فنية بمشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، ثم اختتم الحفل بتسليم 60 طالبًا وطالبة، شهادات المركز، وسط سعادة الحضور بالحفل والعروض الفنية المبهرة.
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