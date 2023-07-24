لجنة من "الأعلى للجامعات" تتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

استقبلت جامعة الأقصر ، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات والتي بدأت في 15 يوليو وتستمر حتى 3 أغسطس، داخل كلية الفنون الجميلة.

وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم، وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة زار أعضاء اللجنة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي محمد حسين، لأعضاء اللجنة، إن الجامعة عملت على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وذلك وسط إجراءات إحترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للإختبارات.

فيما أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إنه حرصاً على مصالح الطلاب، وتعويضاً عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، عن مد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، وفي إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي وعلى رأسها كلية الفنون الجميلة مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، حيث تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لأداء إختبارت القدرات.