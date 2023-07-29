معدات قطاع الزراعة الآلية تواصل العمل فى الصوب والتجهيز لحصاد الأرز والذرة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفى ظل الظروف الجوية الاستثنائية التى تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة حيث يتم العمل بمعدات قطاع الزراعة الآلية فى تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهارا تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشار "الأشقر" إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر فى غرب المنيا وكذلك حصاد القمح كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة فى منطقتي توشكى وشرق العوينات وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن القطاع شهد تطويرا كبيرا وتحديثا للمعدات بفضل توجيهات وزير الزراعة بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة إلى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية وخاصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة ويأتى كل ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع فى استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الإنتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.