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كيف تحمى نفسك من موجات الحرارة الشديدة؟.. الأرصاد تجيب

السبت، 11 يونيو 2022 01:00 ص
كيف تحمى نفسك من موجات الحرارة الشديدة؟.. الأرصاد تجيب طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح مهمة وعاجلة للمواطنين، وذلك لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وتصل ذروتها السبت المقبل.
 
وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين، كما يلى:  
 
1- الإكثار من تناول السوائل. 
2- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.
3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
4- تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة فى ساعة الذروة من الساعة (12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا).
5- متابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا. 
6- ارتداء غطاء الرأس.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.

 


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