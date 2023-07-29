معاينة شقة اشتعل بها حريق وأسفر عن إصابة شخصين فى مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، شقة سكنية اندلع بها حريق في مدينة نصر، مما أسفر عن إصابة شخصين، لتحديد سبب اشتعال النيران، وحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية فى اشتعال الحريق، الذى أدى لإصابة شخصين، وتحرر المحضر اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.