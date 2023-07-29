مصر الجديدة للإسكان: استلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة 21 سبتمبر

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحديد جلسة يوم 21 سبتمبر المقبل لاستلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة ، والتي تم طرحها في مزايدة بنظام المشاركة في العائد مع حد مضمون، كما سيتم إعادة طرح الشولاند وحديقة الطفل لاستثمارها، وذلك بعد إعادة تصميم الجزء غير المطور بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 103 لسنة 2022.

وقالت الشركة، إنه جاري إعادة تقييم سعر أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة المملوكة للشركة منذ سنوات، والبالغ مساحتها 1659 فدانًا، والعمل للوصول إلى التصور الأمثل لتحقيق أكبر عائد من المشروع.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي طالب فيه الشركة بضرورة موافاته بخطة لاستغلال أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1659 فدانًا، بعد إلغاء المزايدة مع شركة ماونتن فيو مما أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأرض، وذلك بخلاف التأثير السلبي على سعر السهم للشركة بالبورصة.

,أضافت الشركة، أنه جاري مخاطبة جهاز القاهرة الجديدة لإمكانية تسوية تضمن حساب الموردين بقيمة 20 مليون جنيه للجهاز، مرحل من عام 2016، عن مقايسة توصيل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لأرض الشركة بالقاهرة الجديدة، وتبين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقًا لخطاب مقاول التنفيذ شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بتاريخ 6 أبريل عام 2019 المرسل لجهاز المدينة، والذي تضمن أن تكلفة الأعمال المنفذة نحو 12.8 مليون جنيه.

,أشارت شركة مصر الجديدة للإسكان، إلى أنه تمت مطالبة شركة التشييد للتطوير العقارى بسداد قيمة المتأخرات المستحقة عليها البالغة نحو 81 مليون جنيه قيمة عدد 18 قسط مستحقة السداد من الفترة من 1 أكتوبر عام 2021 حتى 31 مارس عام 2023 إضافة إلى غرامات التأخير البالغة 7.7 مليون جنيه، عن عقد بيع حصة الشركة في الأرض البالغ مساحتها 13.9 ألف متر مربع بإجمالي مبلغ 120 مليون جنيه بالمخالفة لما جاء بالبندين الرابع والخامس من العقد، مضيفة أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات، وجارى دراسة هذا العرض لاختيار البدل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة.