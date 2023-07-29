مصرع شقيقتين وإصابة فتاة فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة روان .ت.م مصابة إلى مستشفى بنى سويف التخصصى فيما نقلت سيارات الإسعاف يمني 28 سنة وشقيقتها منة 21 سنة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الفيوم، امام عزبة ابوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين مصرع شقيقتان وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات