اليوم السابع
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السبت، 29 يوليو 2023 01:45 م
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص فى الهرم

السبت، 29 يوليو 2023 01:05 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص فى الهرم انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية نطاق دائرة قسم الهرم ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى وصلة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

الهرم



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