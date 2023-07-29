مركز استدامة التطوير بكفر الشيخ يعقد الاختبارات التأهيلية للبرامج التخصصية

جدير بالذكر أن المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير للعام الثالث على التوالي تجرى اختبارات محاكاة لاختبارات الوزارة لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى لتمثيل المحافظة في الترشيحات النهائية ضماناً للتمثيل الذي يليق بمكانة المحافظة.

يذكر أن الاختبارات تم ميكنتها بشكل كامل بمركز استدامة بإشراف كريم السماحي مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحول الرقمي بالمحافظة والخروج بتطبيق إلكتروني يشمل عدد من بطاريات الأسئلة المتنوعة في كل تخصص قام على اعدادها متخصصين في كل مجال وإدراجها في خوادم المركز لإستدعائها بشكل لحظي وقت تنفيذ الإختبارات في فصل تام لأي تداخل من العنصر البشري في عمليات التقييم أو الرصد للنتائج لضمان تكافؤ الفرص.

وتشمل الاختبارات التى تنتهي في تاريخ الأحد 30 يوليو الجاري عددا من الاختبارات الرئيسية منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب والتحول الرقمي وكذا المعلومات العامة بالإضافة إلى اختبار في التخصص المرشح له المتقدم للاختبارات علاوة على وجود لجنة مقابلة شخصية لمرشحى بعض البرامج التدريبية تحدد لاحقاً لضمان التنوع فى طبيعة التقييمات وإعطاء أكبر فرصة للراغبين فى التعبير عن أنفسهم بالشكل الأمثل.