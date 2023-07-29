اليوم السابع
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انتهاء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

السبت، 29 يوليو 2023 12:53 م
انتهاء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ متابعة الامتحانات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتهاء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بأداء الطلاب امتحانات مادة الدراسات الإجتماعية، اليوم السبت، موجها بسرعة تصحيح أوراق الطلاب، لاستخراج النتيجة مع مراعاة الدقة، لينال كل طالب حقه، مشيراً إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت اليوم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات  الدبلومات الفنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أداء 1987 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية  بالتعليم التجارى، ومادتي اللغة العربية، والتربية الدينية بالتعليم الفندقي.

 

 


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